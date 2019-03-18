18 Mart 2019, 22:42
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Cem Yılmaz, Yeni Gösterisiyle Sahnelere Geri Döndü!

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile sahnelere dönüş yaptı.

Cem Yılmaz 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisinin ilkini TİM Show Center'da gerçekleştirdi.

YIL SONUNA KADAR SEYİRCİYLE BULUŞACAK

TİM Show Center'da izleyicisinin karşısına çıkan Yılmaz'ın gösterisi büyük ilgi gördü. Mart ve Nisan ayı biletleri satışa sunulduğu gün, saatler içinde tükenen şovun Mayıs ayı biletleri ise çok yakında satışa sunulacak. Diamond Elite Platinum Plus gösterisi yeni sezonda da Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Cem Yılmaz, Magazin


YORUMLAR (4)
HELAL OLSUN: Adam güle güle zevkle işini yapıyor bizde parasını üstüne ödüyoruz ne zaman akıllanacağız acaba yeni bölümün ismi bile şaşaalı Diamond Elite Platinum Plus vay vay vay
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F.E.: Essek hosaftan ne anlar. Adam kral.helal olsun kazandigi her kurus.
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ÇİKO: Paralar suyunu çekti galiba kerizler sağolsun
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SOĞAN KUYRUGUNDA BAYILAN FAKİR: bu zırto geçenlerde ölmedimi be yav.
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