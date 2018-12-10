Cem Yılmaz: Yıldırım Devam Etseydi, Fenerbahçe 3. Sırada Olabilirdi

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftada sürpriz sonuçlar yaşandı. CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz, Skorer TV'de geride kalan haftayla ilgili Ezgi Toper'in sorularını yanıtladı...İşte Cem Yılmaz'ın yorumları: "Süper Lig'de 15. hafta geride kaldı. Ligin neredeyse yarısına geldik, F.Bahçe bugün itibarıyla küme düşme hattının içinde. Galibiyet ile mağlubiyet arasındaki farka bakın. Büyük dediğimiz takımların bugüne kadar yaşamadığı tablolar. Dün akşam takımın otobüsle döndürülmesinden dolayı, oklar Ali Koç'a yöneldi. Çare bulması gereken Ali Koç. Bu tablo oluşurken hala bir şeylerin devam etmesi, F.Bahçeliler'de tedirginlik yaratıyor."6 aylık sözleşmenin devamında opsiyon konulur"Ersun Yanal'la Özsoy'un görüştüğünü Yanal'dan öğrendik. "Konu F.Bahçe ise gerisi teferruattır" dedi. Cocu ile sözleşme devam ediyor. Comolli ile birlikte mi çalışacak? Bu da teferruattır. Sözleşme 6 aylık mı, 1.5 yıllık mı, 2.5 yıllık mı? Bu da teferruata giriyor. Ersun Yanal vücut diliyle 'Ben hazırım' diyor. 6 aylık sözleşmenin devamında opsiyon konulur. Tribünler hiçbir zaman Ali Koç aleyhine tezahüratta bulunmadı. Ali Koç'la ilgili bir soru işareti oluştu. Ali Koç, 'Ersun Yanal'la ilgili gelecek konusunda hiçbir düşüncem yok' demişti. Ama bu ekonomik tabloyu beklemiyordu."Comolli'nin tercihleri başarısız oldu"Comolli'nin yaptığı tercihlerin hemen hemen tamamına yakını başarısız oldu. Reyes forma bulacak durumda değil. Frey'i hangi Süper Lig takımında oynatırsın? 1. lig ayarında bir oyuncu. Slimani son 2 yılda çok kötüydü. Benzia vasatın altında bir oyuncu. Jailson da cezalı duruma düştü. Valbuena'yı kullanamıyorsun. Soldado'ya Avrupa kupaları listesinde dahi yer vermedin. Comolli, F.Bahçe'ye ne verdi? F.Bahçe, Erzurumspor karşısına küme hattının içinde bir takım olarak çıkacak. Averajla üstünde yer alan takıma karşı oynayacak. F.Bahçe maç öncesi hiçbir aksiyon yapmazsa taraftar ne düşünür?"F.Bahçe'de kaotik durum var"Takımın içinde kaotik bir durum var. Yardımcı antrenörler gönderip, bazı oyuncuları kadro dışı bıraktı. Bu müdahaleden sonra F.Bahçe'de hiçbir şey değişmedi. Oyuncuların affedilmesi, Ali Koç'un otoritesinin sorgulanmasına neden olur. Diyelim ki, Ersun Yanal 6 aylığına geldi, F.Bahçe sezonu 10. bitirdi. Başarılı mı diyeceğiz?"Aziz Yıldırım olsaydı, F.Bahçe şu anda 3. sırada olabilirdi"Aziz Yıldırım olsaydı, kadroda bu kadar değişim olmazdı. F.Bahçe şu an 3. sırada olabilirdi."Otobüsle dönmenin ceza olduğunu düşünmüyorum"Akhisar'dan otobüsle dönmeyi bir ceza olarak görmüyorum. Erzurum'dan dönseler anlarım. Bunun ceza olduğunu düşünmüyorum."Yanal'ın gelişi sorunları çözmez"Bir çözümle Ersun Yanal baskısının ortadan kalkması lazım. ya Ersun Yanal'ı getireceksin. ya da öyle bir teknik adam getireceksin ki - Zidane gibi - kimse bir şey diyemeyecek. F.Bahçe'nin aksiyon alması lazım. Ersun Yanal'ın gelişi F.Bahçe'deki sorunlarını çözmez. Orta ve uzun vadede olumlu sonuç alınmaz."G.Saray'da taktik, organizasyon, konsantrasyon yok"Artık evinde yıkılmaz bir Galatasaray yok. Yenilmez bir G.Saray var. Yenemeyen de bir G.Saray var. 4 maçtır evinde kazanamadı. Maçın tamamında saha içerisinde pas yapan, organize olan Rizespor'du. Saha kenarında teknik direktörü olan Rizespor'du. G.Saray'da taktik, organizasyon, konsantrasyon yok. Orta sahada top alıp, pas yapacak adam yok. Selçuk'un 20 dakikalık kondisyonu var. Futbol Selçuk'u bırakmış, sen hala Selçuk'tan medet umuyorsun. Muslera her topu orta saha şişiriyor, hücum hakkını rakibe veriyorsun. 2-0 öne geçmişin, skoru 2-2'ye getiriyorsun. 3-2 de olabilirdi. Aminu'nun yüzde yüz kaçırdığı pozisyon da var."Selçuk 1. dakikada yere yatıp faul almaya çalışıyor"G.Saray, taktik antrenmanı nasıl yapıyor, merak ediyorum. Hücum varyasyonu çalışırsın, duran top çalışırsın. G.Saray'ın maçlarında çalışılmış bir şey görmüyorum. Bireysel performansla sonuca gitmeye çalışıyor. Başakşehir maçında Selçuk oynamaz. Selçuk kusura bakmasın, neredeyle 3 senedir yok. 1. dakikada yere yatıp faul almaya çalışıyor."Negredo'nun satılması çok saçma"Negredo'yu neden satarsın? Çok saçma... Larin, Love, Mustafa Pektemek'in toplam maliyeti Negredo'dan daha mı az, daha mı fazla? Beşiktaş'ın golcüsü yok. Kadro olarak yetersiz. Fark yaratan oyuncuları neredeyse yok. Alanyaspor maçı 2-0, 3-0 kazanabilirdi. Beşiktaş-Trabzonspor maçında favorim Trabzonspor. Kadro olarak Beşiktaş'tan iyiler.