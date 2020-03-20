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Cemaat arasında camide namaz tartışması

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına bir süre ara verilmesi kararının ardından Çorum'da cuma namazını kılmak için camiye gelenler ile buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı.

20.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:46
Cemaat arasında camide namaz tartışması

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına bir süre ara verilmesi kararının ardından Çorum 'da cuma namazını kılmak için camiye gelenler ile buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.

Çorum'da ezanın okunmasının ardından bazı vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, bu kişilere caminin koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapalı olduğunu hatırlattı. Bu sırada camide namaz kılmak isteyen kişilerle buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Bir kişi ise caminin giriş kapısının önünde tek başına namazını kıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çorum, Güncel

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