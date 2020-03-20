Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cemaat arasında camide namaz tartışması - Haberler

Cemaat arasında camide namaz tartışması

Cemaat arasında camide namaz tartışmasıDİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına bir süre ara verilmesi kararının ardından Çorum'da cuma namazını kılmak için camiye gelenler ile buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı.

20.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:53
Cemaat arasında camide namaz tartışması
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına bir süre ara verilmesi kararının ardından Çorum 'da cuma namazını kılmak için camiye gelenler ile buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.
Çorum'da ezanın okunmasının ardından bazı vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, bu kişilere caminin koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapalı olduğunu hatırlattı. Bu sırada camide namaz kılmak isteyen kişilerle buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Bir kişi ise caminin giriş kapısının önünde tek başına namazını kıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cemaat arasında camide namaz tartışması

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Cemaat arasında camide namaz tartışması
Etiketler : Cemaat, Çorum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Şişli Etfal Hastanesi - Haber Trump: "Öğrenci kredilerinin geri ödemeleri 60 gün süreyle durduruldu" - Haber Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Haber Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti - Haber ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading