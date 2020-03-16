Cemaat, Diyanet'in kararını değerlendirdi
Cemaat, Diyanet'in kararını değerlendirdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' açıklamasının ardından cami cemaatlerinin azaldığı görüldü.
16.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:13
Cemaat , Diyanet'in kararını değerlendirdi
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' açıklamasının ardından cami cemaatlerinin azaldığı görüldü. Vatandaşlar namazlarını cami yerine evlerinde kılmayı tercih etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş korona virüs önlemleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi. Cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından İstanbul 'daki camilerin cemaatlerinde azalma olduğu görüldü. Vatandaşlar namaz kılmak için cami yerine evlerini tercih etti.Verilen kararın doğru olduğunu belirten bir vatandaş, "Hükümetimiz nasıl bir karar almışsa teşekkür ediyoruz ve uyacağız" dedi.
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' açıklamasının ardından cami cemaatlerinin azaldığı görüldü. Vatandaşlar namazlarını cami yerine evlerinde kılmayı tercih etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş korona virüs önlemleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi. Cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından İstanbul 'daki camilerin cemaatlerinde azalma olduğu görüldü. Vatandaşlar namaz kılmak için cami yerine evlerini tercih etti.Verilen kararın doğru olduğunu belirten bir vatandaş, "Hükümetimiz nasıl bir karar almışsa teşekkür ediyoruz ve uyacağız" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cemaat, Diyanet'in kararını değerlendirdi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İstanbul, Cemaat, Genel
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