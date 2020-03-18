Cemaat korona virüs yasağına uyuyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında camilerde ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmasının ardından cemaatin bu yasağa uyduğu gözlendi.
18.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:27
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında camilerde ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmasının ardından cemaatin bu yasağa uyduğu gözlendi.
Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 6 bin insanın ölümüne neden olan, dün de Türkiye'de 1 kişinin ölümüne yol açan korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta cuma namazı olmak üzere camilerde toplu halde namaz kılınmayacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından camiler açık kaldı ancak imamlar toplu namaz kıldırmadı. Adana'da bu yasağa uyan cemaat, camilere namaz vakitlerinde farklı zaman dilimlerinde gelerek ferdi olarak namaz kıldı. Birçok vatandaşın camiye aynı anda geldiyse birbirleri arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 metreye ayarlayarak saf tutup namaz kıldığı görüldü.
Namazını bitirip camiden çıkan vatandaşlar, yasağı desteklediklerini, devletin milletini düşünerek böyle bir karar aldığını, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirterek, virüs geçene kadar camilerde toplu olarak değil ferdi olarak namaz kılacaklarını söylediler. - ADANA
Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 6 bin insanın ölümüne neden olan, dün de Türkiye'de 1 kişinin ölümüne yol açan korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta cuma namazı olmak üzere camilerde toplu halde namaz kılınmayacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından camiler açık kaldı ancak imamlar toplu namaz kıldırmadı. Adana'da bu yasağa uyan cemaat, camilere namaz vakitlerinde farklı zaman dilimlerinde gelerek ferdi olarak namaz kıldı. Birçok vatandaşın camiye aynı anda geldiyse birbirleri arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 metreye ayarlayarak saf tutup namaz kıldığı görüldü.
Namazını bitirip camiden çıkan vatandaşlar, yasağı desteklediklerini, devletin milletini düşünerek böyle bir karar aldığını, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirterek, virüs geçene kadar camilerde toplu olarak değil ferdi olarak namaz kılacaklarını söylediler. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ali Erbaş, Güncel
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