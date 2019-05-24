24.05.2019 20:12
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Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı

Adapazarı'nda eline aldığı sopayla cami cemaatine saldıran dilenci kadın, olay yerine gelen polisin belindeki silahı almaya çalışınca gözaltına alındı.

Adapazarı'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

CEMAATE SOPAYLA SALDIRDI

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

POLİSİN BELİNDEKİ SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı Sakarya, Cumhuriyet Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (11)
NERİMAN: Kadın: “Çocuğumu verin bana!” diyor. Gerizekalı adamın biri de: “ Kadın madın dinlemem, sana bir kafa koyarım!” diyor. Polis görevini yapıyor?
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NERİMAN: Yazık kadına! Neden bu tepkiyi vermiş yazmamışsınız. Polis üslubunca müdahale edebilir fakat etraftaki insanların kadına müdahale etmeye çalışması yanlış buluyorum.
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TİMUR: Camideki abilere Cennetteki hurileri paylasmak Icin firsat- verin dilenciye Parayi alin hurileri
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MEHMET SEYİT: bilmeden yorum yapmak günah olur , belki hayat onu bir cinnet noktasına getirmiş olabilir öncelikle şifa diliyorum
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