Cemaatle namaza ara verildi, vatandaşlar namazlarını evde kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.
16.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.
Cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından İstanbul'daki camilere gelenlerin sayısı azaldı. Vatandaşların camilerde namazı bireysel olarak kıldıkları görüldü. İnsanlar, karara uyarak namazı evlerinde kılmayı tercih ettiklerini söyledi. - İSTANBUL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.
Cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından İstanbul'daki camilere gelenlerin sayısı azaldı. Vatandaşların camilerde namazı bireysel olarak kıldıkları görüldü. İnsanlar, karara uyarak namazı evlerinde kılmayı tercih ettiklerini söyledi. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti