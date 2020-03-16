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Cemaatle namaza ara verildi, vatandaşlar namazlarını evde kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.

16.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35
Cemaatle namaza ara verildi, vatandaşlar namazlarını evde kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.
Cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından İstanbul'daki camilere gelenlerin sayısı azaldı. Vatandaşların camilerde namazı bireysel olarak kıldıkları görüldü. İnsanlar, karara uyarak namazı evlerinde kılmayı tercih ettiklerini söyledi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

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