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Cemaatsiz kalan Ulu Cami'nin boş hali hem de içeriden hem havadan görüntülendi

Cemaatsiz kalan Ulu Cami'nin boş hali hem içeriden hem havadan görüntülendi 621 yıllık tarihi Ulu Cami'deki sessizlik böyle görüntülendi Yıldırım Bayezid tarafından, Niğbolu Zaferi sonrasında 1396 yılında yapımına başlanılan ve 1399 yılında tamamlanan tarihi Bursa Ulu Cami, salgın sebebiyle...

13.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:38
Cemaatsiz kalan Ulu Cami'nin boş hali hem içeriden hem havadan görüntülendi
621 yıllık tarihi Ulu Cami'deki sessizlik böyle görüntülendi
BURSA - Yıldırım Bayezid tarafından, Niğbolu Zaferi sonrasında 1396 yılında yapımına başlanılan ve 1399 yılında tamamlanan tarihi Bursa Ulu Cami, salgın sebebiyle alınan tedbirler kapsamında sessizliğe büründü. İslam Dini'nin 5 önemli mabedi arasında gösterilen Ulu Cami'nin cemaatsiz hali caminin içinden ve drone ile havadan görüntülendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın korona virüsünün yayılmasına karşı aldığı tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de cemaatle namaz kılınamıyor. 621 yıllık tarihi ile Bursa'nın ve Türkiye'nin gözde camilerinden Ulu Cami de virüsten dolayı sessizliğe büründü. Vatandaşların cemaatle namaz kılmasına izin verilmeyen camiden her gün ezan sesleriyle birlikte uyarı ve dualar yükseliyor.
Ulu Cami Müezzini Adem Saygılı, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek, "Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Tarihi Ulu Cami'miz her gün dolup taşıyordu. Şadırvanıyla, tarihiyle, maneviyatıyla, bu günlerde boş kaldı. Elbette içimiz buruk, Rabbimiz tez zamanda omuz omuza hep birlikte manevi havayı teneffüs ederek cemaatle namaz kılmayı nasip etsin. Allah bu salgın hastalıktan bizi bir an evvel kurtarsın inşallah" dedi.
Bu süreçte cemaati içeri alamadıklarının altını çizen Saygılı, "Camimiz peyderpey açık. Cemaatle namaz kılınmasa da insanlar Ulu Cami'den kendini ayırmak istemiyor. Tarihi camimizin bu süreçte bakımlarını yaptırıyoruz. Gereken bütün temizlik ve dezenfekten çalışmalarını yaptırıyoruz. Bütün hassasiyet önemle yerine getiriliyor. Bu mübarek mabette, Rabbimiz bizi en kısa zamanda omuz omuza namaz kılacağımız günlere eriştirsin" diye konuştu.
Nice padişahlara, erenlere, dervişlere, mübarek zatlara ev sahipliği yapan, Hızır Aleyhisselam'ın da namaz kıldığı rivayet edilen Bursa Ulucami; Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa ve Emeviye Camisi'nden sonra İslam Dini'nde 5.makam olarak anılıyor. Cemaatsiz kalan Ulu Cami’nin boş hali hem de içeriden hem havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım Bayezid, Niğbolu, Bursa, Genel
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