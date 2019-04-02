Cemal Akdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ belediye başkan adayı olan Cemal Akdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Cemal Akdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ adayı Cemal Akdemir kimdir? BTP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ adayı Cemal Akdemir yüzde kaç oy aldı?

Cemal Akdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemal Akdemir GÜNYÜZÜ ilçesinde % 0,72 oranında oy almıştır. GÜNYÜZÜ ilçesinde % 0,72 oranında oy olan Cemal Akdemir adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.