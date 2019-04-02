Cemal Akın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Bartın belediye başkan adayı Cemal Akın oldu. MHP adayı Cemal Akın, Bartın belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bartın belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Bartın belediye başkan adayı Cemal Akın ile ilgili seçim sonuçları ve Bartın belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Bartın belediye başkan adayı Cemal Akın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bartın belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bartın aday yarışı ve Bartın seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bartın Seçim Bilgileri

Bartın belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bartın belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bartın toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Bartın Belediye Başkan Adayı Cemal Akın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Bartın belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemal Akın, Bartın yarışında % 35,76 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cemal Akın toplamda 14.024 adet oy sayısına ulaştı.

Cemal Akın Kimdir?

Cemal Akın, 1959 yılında Bartın'da doğdu. Karaköy İlkokulu ve Bartın Lisesi'nin ardından 1982 yılında Yıldız Teknik Universitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevinden sonra Bartın'da Elektrik Mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve spor kulüplerinde kurucu ve yönetici olarak yer aldı. Her kademesinde görev aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 1991 yılında il olan Bartın'da ilk İl Başkanı seçildi. 1991-2002 arasında 11 yıl MHP Bartın İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2003 ve 2006 yıllarında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) seçildi. 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

MHP Bartın belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.