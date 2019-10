Cemal Aliyev "Dünya Yıldızı" olma yolunda

Çello sanatçısı Cemal Aliyev, dünyanın en prestijli yarışmalarından "Concert Artists Guild"de birincilik elde etti.ÇEV Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü "Genç Yetenekler" projesi kapsamında Londra Royal College of Music'de eğitimine devam Cemal Aliyev, New York'ta 3-6 Ekim'de düzenlenen "Concert Artists Guild" yarışmasında büyük başarı kazandı.Aliyev, Fazıl Say'ın 1995'te kazandığı "Young Concert Artist" Yarışmasının ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk oldu.Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla büyük beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Yarışmada Fazıl Say'ın "Dört Şehir" sonatını, E. Bloch'un kısa parçalarını ve Chopin'in "Polonaise Brillante" eserini seslendiren Cemal Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not alarak yarışmayı kazandı.İngiltere'nin prestijli salonlarında önemli orkestralarla konserler vererek kariyerinde hızla yükselen Aliyev, bu yarışma sonrasında Kuzey ve Güney Amerika ile Asya kıtalarında konserler verecek.Cemal Aliyev kimdir?1993 yılında doğan ve ÇEV Sanat bursiyeri olarak Royal College of Music'de yüksek lisans eğitimine devam eden Cemal Aliyev, 2017'de BBC Proms Festivali'nde BBC Konser orkestrasıyla birlikte ilk defa sahne aldı.Aliyev'in, "Arts Club - Sir Karl Jenkins Müzik Ödülünü" kazandıktan sonra Champs Hill Records etiketiyle piyanist Anna Fedorova ile "Russian Masters" isimli ilk CD'si yayınlandı.Dünyaca ünlü Türk besteci ve piyanist Fazıl Say ile resitaller veren Aliyev, Royal Festival Hall'de Philharmonia Orkestrası, London Mozart Players, BBC Scottish Senfoni Orkestrası ile solo konserler verdi.Sanatçı, National Opera Centre (New York), Royal Albert Hall (Londra), Atheneum (Bükreş), Forbidden City Concert Hall (Pekin), Rachmaninov Hall (Moskova), the Arts Parliament House (Singapur), Zorlu PSM ve TİM Maslak Show Center (İstanbul) gibi konser salonlarında performans sergiledi.