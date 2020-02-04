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Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Danla Bilic ile birlikte çektiği videolarla tanınır hale gelen Cemal Can Canseven, DJ'lik yapıyor. İzmir'de doğsa da aslen Rizelidir. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve Danla Bilic ile bu dönemde tanıştı. Cemal Can Canseven kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu, kilosu haberimizde.

04.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:35Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Cemal Can Canseven, 1995 yılında 'de doğdu, geçmişine de sahiptir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarım İletişim bölümünde eğitim aldı. 'a gelirken asıl amacı ise model olmaktı. Cemal Can Canseven hayati, biyografisi...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.

Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir.


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