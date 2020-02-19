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Cemal Gürsel Mahallesi'nde bakım-onarım çalışması

Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın talimatları ile ilçe genelinde çalışmalar sürdüren Samandağ Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda bakım-onarım çalışması yaptı.

19.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:49Cemal Gürsel Mahallesi'nde bakım-onarım çalışması
Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın talimatları ile ilçe genelinde çalışmalar sürdüren Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda bakım-onarım çalışması yaptı.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cemal Gürsel Mahallesi Pirinç Sokak'ta parke onarım, kaldırım düzenleme ve mazgal açma çalışmaları yapıldı. Fen İşleri ekiplerince yapılan düzenleme çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde boyunca ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşların huzuru ve refahı için ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - HATAY

Refik Eryılmaz, Samandağ, Güncel

Kaynak: İHA

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