Haberler » Güncel » Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı - Haber

Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı

Samandağ Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

10.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:25Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı

Su taşkınlarını önlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde Mahallesi'nde yapılan menfez çalışmasından sonra Belediyesi ekipleri Cemal Gürsel Mahallesi'nde yıllardır vatandaşları mağdur eden su taşkınlarını önlemek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla menfez çalışması gerçekleştirdiler.

3 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde ve 13 metre uzunluğundaki menfez çalışması tamamlandı.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yeni yapılan menfezde incelemeler yaparak, yapılacak birkaç çalışmanın ardından halkın kullanımına açılacağını bildirdi.


Tekebaşı, Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:52:28