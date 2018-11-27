Cemal'in Mesleği Durumu Örtbas Etmeye İzin Vermedi"

27 Kasım 2018 Salı 12:16



27 Kasım 2018 Salı 12:16

ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman, "Bazı ülkeler insan haklarını değil ülke çıkarlarını ön planda tutarak, Kaşıkçı cinayetinin müsebbiplerine karşı adeta sadakat şovu gerçekleştirdiler. Suudi Arabistan, OPEC'e üye en büyük petrol üreticisi ve ABD'nin silah endüstrisinde en itibarlı müşterisi. Daha fazla açıklama yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Maalesef, 'maddi gücün varsa istediğin kişiyi öldürebilirsin' mantığı işliyor." dedi.Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman, Arap Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Cemal Kaşıkçı cinayetinin insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet olduğunu belirten Karman, "Aslında Cemal'in cinayetinin üstü örtülmeye çalışıldıkça küresel bir öfke uyandırdı. Düşünün bir gazeteci, bu gazetecinin Washington Post'ta köşe yazarı olmasına da gerek yok yerel bir gazeteci de olabilir. Bir ülkenin konsolosluğuna giriyor ve oradan sağ çıkamıyor. Bu cinayeti örtbas edebilir misiniz? Bir kere bu insanın mesleği bu durumu ketmetmenize izin vermez. En nihayetinde, gizlemeye çalışmaları kendisini Suudi toplumunu modernize etmek için istekli bir reformcu olarak ilan eden liderlerinin itibarını zedeledi." diye konuştu.-"Maddi gücün varsa istediğin kişiyi öldürebilirsin mantığı işliyor"Bu süreçte, ülkelerin izlediği politikaları değerlendiren Karman, "Bazı ülkeler insan haklarını değil ülke çıkarlarını ön planda tutarak, Kaşıkçı cinayetinin müsebbiplerine karşı adeta sadakat şovu gerçekleştirdiler. Suudi Arabistan, OPEC'e üye en büyük petrol üreticisi ve ABD'nin silah endüstrisinde en itibarlı müşterisi. Daha fazla açıklama yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Maalesef, 'maddi gücün varsa istediğin kişiyi öldürebilirsin' mantığı işliyor." değerlendirmesinde bulundu.Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin duruşunu değerlendiren Karman, şunları söyledi:"Ben bu noktada Türkiye'nin süreci başarıyla yönettiğini de eklemek isterim. Bu vahşetin Türkiye'de gerçekleştirilmesi tesadüfi bir durum değil. Ancak, Türkiye bu süreçte tüm şeffaflığıyla olayların ardındaki sır perdesini araladı."