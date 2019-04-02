Cemal Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA ATABEY belediye başkan adayı olan Cemal Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA ATABEY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Cemal Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA ATABEY adayı Cemal Kaplan kimdir? BTP ISPARTA ATABEY adayı Cemal Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Cemal Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA ATABEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemal Kaplan ATABEY ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. ATABEY ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Cemal Kaplan adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA ATABEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.