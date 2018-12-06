06 Aralık 2018, 16:41
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Cemal Kaşıkçı Belgeseli Çekmek İçin Türkiye'ye Gelen Hollywood Oyuncusu Sean Penn'den AK Parti'ye Ziyaret

Hollywood oyuncusu ve yönetmen Sean Penn, Cemal Kaşıkçı belgeseli çekmek üzere geldiği Türkiye'de AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ziyaret etti.

Hollywood'un yıldız oyuncusu Sean Penn, AK Parti'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'a da bir ziyarette bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Penn'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye,Cemal Kaşıkçı,Sean Penn,Hollywood
06 Aralık 2018 Perşembe 16:41



YORUMLAR (4)
1974: Nedekadar çok Vatan haini varmış aramızda daha temizlenmedimimi
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TÜRK: acaba gezi olaylarını belgesel yapmak isteseydi izin verirlermiydi
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DEDE: şimdi nasılda gurur duyuyoruz değilmi ünlü hollywood artisti gelmişte memlekette belgesel çekecek . Halbuki Kaşıkçı burada öldürüldü diye'''' ver Allah''ım ver'''''''' ver Allah''ım ver'''' yapıp gidecek anlayana.
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ESER VATANSEVER: Helal olsun be adam iki dakkada el pençe divan durmayı ögretmisler yakinda belediye baskan adayligini aciklar sean penn tabiyimmm :)
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