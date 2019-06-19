Cemal Kaşıkçı - BM: Cinayetten Suudi Arabistan sorumlu, Veliaht Prens bin Selman hakkında da...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, üst düzey bazı Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulandı. Bu yetkililer arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da var.

BM'nin 100 sayfalık raporunu kamuoyuna örgütün özel raportörü Agnes Callamard açıkladı.

Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "uluslararası bir cinayet" olarak niteledi.

Adli tıp verilerinin de incelendiği raporda, "Kaşıkçı kasıtlı ve önceden planlanmış bir şekilde öldürülerek yargısız infaza kurban gitti. Suudi Arabistan devletinin uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluğu bulunuyor" ifadesi yer alıyor.

'Muhammed bin Selman'ın yurt dışındaki mal varlıkları dondurulsun'

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, masumiyetini ispat edene dek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını tavsiye etti. Tavsiyelerinin başında da Muhammed bin Selman'ın yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması geliyor.

Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da süren ve 11 kişinin yargılandığı davanın da, şu ana kadar uluslararası standartlardan uzak olduğunu ve mevcut haliyle bu davanın son bulması gerektiğini söyledi.

İngiliz Guardian gazetesi, raporda, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından yürütülen soruşturmaların, yasadışı cinayetlere ilişkin uluslararası standartlara uygun olmadığının belirtikldiğini de yazdı.

59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

BM raporunda, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin yürüttüğü soruşturmalara istinaden Kaşıkçı'nın sakinleştirici enjekte edildikten sonra plastik torba ile boğulduğuna ilişkin istihbarat bilgilerinin ve kayıtların değerlendirildiği belirtildi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suçlamaları reddeden Suudi Arabistan'dan henüz raporla ilgili bir açıklama yapılmadı.