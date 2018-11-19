Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Almanya'dan 18 Suudi Arabistan Vatandaşına Seyahat Yasağı

Almanya
, adları Cemal Kaşıkçı
cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan
vatandaşına seyahat yasağı koydu. Bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne girişlerinin de yasaklandığını duyuruldu.
Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, kararın İngiltere
ve Fransa
ile eşgüdümlü olarak alındığını söyledi.https://twitter.com/HeikoMaas/status/1064468113469640704
Almanya yasalarında yer alan mahremiyet ilkesi uyarınca, ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin isimleri açıklanmayacak.
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in bugün ülkesindeki Danışma Meclisi'nde yapacağı konuşmada konuya değinip değinmeyeceği merakla bekleniyor. ABD
'de bazı Kongresi üyeleri Başkan Donald Trump
'a, Suudi Arabistan'ı kınama çağrısını yineledi.
Amerikan medyasında, CIA'in Kaşıkçı cinayetinde nihai sorumluluğun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'da olduğuna kanaat getirdiği yönünde haberler yer almış, ABD Dışişleri Bakanlığı
bu haberleri yalanlamıştı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:21