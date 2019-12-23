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Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan'da bir mahkeme, geçen yıl Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verdi.

23.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:58

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, davada yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında evlilik belgeleri için girdiği başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Saud el Kahtani'ydi.

El Kahtani herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Dünya
BBC


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