Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.
18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Kaynak: Euronews.com
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