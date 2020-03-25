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Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:02
Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Dünya

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