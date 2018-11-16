Cemal Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Suudi Arabistan'dan gelen bir grup tarafından İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

KAŞIKÇI'YA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Cemal Kaşıkçı'nın cenaze namazına katılmak isteyen vatandaşlar, cuma namazının ardından cami bahçesinde bir araya geldi. Burada gıyabi cenaze namazı kılınan Cemal Kaşıkçı için dua edildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim Salı günü öldürülen, Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı ve Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda gazeteci arkadaşı da katıldı.

Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nin yanı sıra birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı.