Cemal Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak

Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post
yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı
için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Fatih
Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katılacak. AK Parti
Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
da Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nin yanı sıra Ankara
'da Kocatepe
Camisi'nde ve birçok ilde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazları kılınacağını kaydetti.
Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı
da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke
, Londra
, Paris
, Washington, İslamabad, Jakarta
, Rabat, Tunus
, Kuveyt
gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.