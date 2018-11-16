Cemal Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılınıyor

16 Kasım 2018 Cuma 14:44



16 Kasım 2018 Cuma 14:44

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınıyorİSTANBUL - Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze töreni düzenleniyor. Fatih Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Kaşıkçı için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.Öte yandan, gıyabi cenaze töreni havadan görüntülendi.