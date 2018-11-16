Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram'da Gıyabi Cenaze Namazı

Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı
için Mekke
'deki Mescid-i Haram'da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mescid-i Haram'da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Sabah namazını müteakip de Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı taziyeleri ise Cidde'de bulunan evlerinde Pazar gününe kadar kabul edeceklerini açıklamıştı. - MEKKE