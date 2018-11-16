16 Kasım 2018, 15:42
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Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram'da Gıyabi Cenaze Namazı

Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için Mekke’deki Mescid-i Haram’da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için Mekke'deki Mescid-i Haram'da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Haram'da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sabah namazını müteakip de Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı taziyeleri ise Cidde'de bulunan evlerinde Pazar gününe kadar kabul edeceklerini açıklamıştı. - MEKKE
16 Kasım 2018 Cuma 15:42