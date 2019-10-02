Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

1 YIL GEÇTİ

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği'nce (TAM) Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliği için son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye ve dünya gündeminde yerini koruyan Kaşıkçı'nın katledilişi için yapılacak anma etkinliği için son hazırlıklar devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, başkonsolosluk binasının girişini bariyerlerle kapattı. Anma etkinliği için başkonsolosluğun karşısındaki sokağa sahne kuruldu. Sahnenin bulunduğu alana Kaşıkçı'nın fotoğrafı da konuldu.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN PERDE ARKASI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Öldürülmeden önce Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği anlar

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

KRAL SELMAN: SORUMLULUK BENDE

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddederek "Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

ERDOĞAN: 21. YÜZYILIN EN TARTIŞMALI OLAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikan The Washington Post gazetesinde makale yazmıştı. Yazısında Erdoğan "Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül'den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş; dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır." demişti.

NE OLMUŞTU?

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cesedi yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunabilmiş değil. Ankara, cinayetle ilgili elde ettiği bilgileri ve Muhammed Bin Selman'ın emrinde çalışan Suudi yetkililerin cinayeti işlediğini gösterdiğini belirttiği tüm belge ve bilgileri, Türk basınına ve uluslararası basına sızdırarak cinayet emrinin Muhammed Bin Salman tarafından verildiği mesajını duyurmuştu.