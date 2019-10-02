Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor - Agnes Callamard/Tevekkül Karman/Eymen...

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Sadece Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu alması için değil, dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız." dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, programda yaptığı konuşmada cinayetin aydınlatılarak ve suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

"Adaletin peşini bırakmayacağız"

Callamard, "Bugün karanlıkları aydınlatmak ve yeni karanlıklarını olmaması için mücadele etmek zorundayız. Adalet sağlanmalı. Eğer adalet bugün gelmezse yarın ya da daha sonra mutlaka gelmeli." diye konuştu.

Cinayetin takipçisi olduklarını belirten Callamard, şöyle konuştu:

"Sonuçlanana kadar asla durmayacağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Onu yalnız bırakmadığımız gibi dünyada onun durumunda olan, hapishanelere atılan gazetecileri de yalnız bırakmayacağız. Onlar için adalet istiyoruz. Tüm dünyadaki gazetecilerin ifade özgürlüğünü sağlamak ve korumak zorundayız. Bunun için Cemal'i hatırlıyoruz. Sadece Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu alması için değil dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız. Burada olan tüm aktivistlere, adalet arayışında olanları, gazetecileri selamlıyorum. Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası çalışmalar yapan tüm medya mensupları, sizler de adalet için mücadele ediyorsunuz. Size konunun kapanmaması, adaletin sağlanması için ısrarla cevap aramanızı istiyorum. Bunu Cemal ve tüm Cemaller için yapmak zorundayız. Adaletin peşini bırakmayacağız."

"Adalet sağlanması için bu işin peşinin bırakılmaması lazım"

Anma etkinliğine katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi Arabistan'ın her gün ülkesi Yemen'de insanları aynı barbarlıkla öldürdüğünü ve bunu da inkar ettiğini söyledi.

Kaşıkçı'yı öldürenlerin cezasız kalmasının ileride işlenecek cinayetlere zemin hazırladığını kaydeden Karman, "Bu cinayet cezası kalırsa, ileride muhalifleri de aynı yöntemlerle öldürülmeye devam edecek. Bu nedenle tüm devletler, hükümetler sivil toplum kuruluşları ve medya organları Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması ve suçlunun cezalandırılması noktasında elinden geleni yapması lazım. Cemal'e adalet sağlanması için bu işin peşinin bırakılmaması lazım." şeklinde konuştu.

Perakende şirketi Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos da anma etkinliğine katıldı.

Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e hitaben yaptığı konuşmada, Cengiz'i güçlü bir kadın olduğunu ifade ederek, "Bu hayal bile edilemez bir olayda sen burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal'i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin." diye konuştu.

"Cemal, kanın her daim devrime demokrasiye ve prensiplere yakıt olacak"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, Cemal Kaşıkçı'yı 1987'de tanıdığını ve onunla gazeteciliğe başladığını söyledi.

2017'de Kaşıkçı'nın, Muhammed Bin Selman ve Suud el-Kahtani ile son görüşmelerinde Kaşıkçı'yla kendisi arasındaki görüşmelerindeki nedeni sorduğunu ve bundan rahatsız olduklarını dile getirdiğini ifade eden Nur, şunları kaydetti:"Cemal Kaşıkçı, 'Eymen Nur, 500 yıllık arkadaşımdır. Onunla dostluk, vizyon ve özgürlük aşkı bizi bir araya getiriyor' diyerek İnstagram üzerinden cevap vermiş. Cemal Kaşıkçı için istediğimiz adalet sadece cinayetten sorumlu olanları hesaba çekmek değil Cemal Kaşıkçı'nın hayatını adadığı Arap bölgelerinde özgürlük ve demokrasi davasının kazancını istiyoruz. Biliyorum ki Mısır'da ve diğer ülkelerde olan ikinci Arap Baharı'na yetiştiğin için mutlusun. Mısır'ın özgürlük ve demokrasinin kapısı olduğuna inanıyordu. Cemal, kanın her daim devrime demokrasiye ve prensiplere yakıt olacak. O her zaman kalbimizde ve aklımızda yer alacak."

Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Andrew Gardner, ise uluslararası araştırmaların bütün şüpheler üzerine gideceğini belirterek, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağımsız araştırmaların önemine değindi.

Gardner, "Onun arkadaşları, nişanlısı bugün burada hep birlikte duruyoruz. Biz adalet için çağrıda bulunuyoruz ve bu çağrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Suudi Arabistan Konsolosluğu karşısındaki yeşil alanda üzerinde Cemal Kaşıkçı'nın isminin, doğum ve ölüm tarihinin yer aldığı mermer anıtı açtı.

Kaynak: AA