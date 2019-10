Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Sadece Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu alması için değil, dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız." dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor.

Anma töreninde konuşan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, evlilik işlemleri için 1 yıl önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna geldiklerini hatırlatarak, "Geçen yıl bugün buradaydım." dedi.

Cengiz, nişanlısı için adalet arayışını sürdüreceğini belirterek, "Burada bulunan herkes, Cemal'in iyi bir gazeteci, yazar, eylemci ve iyi bir arkadaş olduğunu bilir ama bana göre o bundan daha fazlasıydı. O benim en iyi arkadaşımdı, en iyi dostumdu, hayatımın aşkıydı. Ona hala aşığım. O gün burada duruyordum. Adamımın konsolosluktan çıkmasını bekleyen aşık bir kızdım. Akşam yemeğine gidecektik. Şimdi kalbi kırık biri olarak buradayım ama gururluyum. Onunla ilgili söylenebilecek çok fazla şey var." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın hayatı boyunca kendi ülkesinin çıkarlarını ön planda tuttuğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Hayatı boyunca ülkesinin insan hak ve özgürlükleri noktasında daha iyi bir yere gelmesi için mücadele etti ve her zaman bunun çağrısını yineledi. Cemal, ifade özgürlüğü ve devletin daha fazla hesap verebilirliğini isteyen öncü bir sesti. Hayatında başarılı olamadığı şey ölümünde gerçekleşiyor. Yetki sahiplerinin eylemlerinden sorumlu tutulmasını istiyorum."

"Adalet mutlaka gelmeli"

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, cinayetin aydınlatılarak suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Callamard, bugün karanlıkları aydınlatmak ve yeni karanlıkların olmaması için mücadele etmek zorunda olduklarını aktararak, "Adalet sağlanmalı. Eğer adalet bugün gelmezse yarın ya da daha sonra mutlaka gelmeli." dedi.

Cinayetin takipçisi olduklarını belirten Callamard, şöyle konuştu:

"Sonuçlanana kadar asla durmayacağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Onu yalnız bırakmadığımız gibi dünyada onun durumunda olan, hapishanelere atılan gazetecileri de yalnız bırakmayacağız. Onlar için adalet istiyoruz. Tüm dünyadaki gazetecilerin ifade özgürlüğünü sağlamak ve korumak zorundayız. Bunun için Cemal'i hatırlıyoruz. Sadece Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu alması için değil, dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız. Burada olan tüm aktivistleri, adalet arayışında olanları, gazetecileri selamlıyorum. Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası çalışmalar yapan tüm medya mensupları, sizler de adalet için mücadele ediyorsunuz. Sizden konunun kapanmaması, adaletin sağlanması için ısrarla cevap aramanızı istiyorum. Bunu Cemal ve tüm Cemaller için yapmak zorundayız. Adaletin peşini bırakmayacağız."

Bezos da anma etkinliğine katıldı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) ile aynı zamanda Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos da anma etkinliğine katıldı.

Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e hitaben yaptığı konuşmada, Cengiz'in güçlü bir kadın olduğunu anlatarak, "Bu hayal bile edilemez bir olayda sen burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal'i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin." dedi.

"Adalet sağlanması için bu işin peşinin bırakılmaması lazım"

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi Arabistan'ın her gün ülkesi Yemen'de insanları aynı barbarlıkla öldürdüğünü ve bunu da inkar ettiğini söyledi.

Kaşıkçı'yı öldürenlerin cezasız kalmasının ileride işlenecek cinayetlere zemin hazırladığını savunan Karman, "Bu cinayet, cezasız kalırsa, ileride muhalifleri de aynı yöntemlerle öldürmeye devam edecek. Bu nedenle tüm devletler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve medya organlarının Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması ve suçlunun cezalandırılması noktasında elinden geleni yapması lazım. Cemal'e adalet sağlanması için bu işin peşinin bırakılmaması lazım." ifadesini kullandı.

"Cemal, kanın her daim devrime demokrasiye ve prensiplere yakıt olacak"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, Cemal Kaşıkçı'yı 1987'de tanıdığını ve onunla gazeteciliğe başladığını söyledi.

Nur, 2017'de Muhammed Bin Selman ve Suud el-Kahtani ile görüşen Kaşıkçı'ya, kendisiyle olan ilişkinin nedeni sorularak bundan duyulan rahatsızlığın aktarıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Cemal Kaşıkçı, 'Eymen Nur, arkadaşımdır. Onunla dostluk, vizyon ve özgürlük aşkı bizi bir araya getiriyor' diyerek Instagram üzerinden cevap vermiş. Cemal Kaşıkçı için istediğimiz adalet, sadece cinayetten sorumlu olanları hesaba çekmek değil, Cemal Kaşıkçı'nın hayatını adadığı Arap bölgelerinde özgürlük ve demokrasi davasının kazancını istiyoruz. Biliyorum ki Mısır'da ve diğer ülkelerde olan ikinci Arap Baharı'na yetiştiğin için mutlusun. Mısır'ın özgürlük ve demokrasinin kapısı olduğuna inanıyordu. Cemal, kanın her daim devrime, demokrasiye ve prensiplere yakıt olacak. O her zaman kalbimizde ve aklımızda yer alacak."

Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Andrew Gardner, uluslararası araştırmaların bütün şüphelerin üzerine gideceğini belirterek, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağımsız araştırmaların önemine değindi.

Gardner, "Onun arkadaşları, nişanlısı bugün burada hep birlikte duruyoruz. Biz adalet için çağrıda bulunuyoruz ve bu çağrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Washington Post gazetesinin yazarı ve Üst Yöneticisi Fred Ryan da anma töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu karşısındaki yeşil alanda üzerinde Cemal Kaşıkçı'nın ismi, doğum ve ölüm tarihinin yer aldığı mermer anıtın açılışını yaptı.

