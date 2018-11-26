26 Kasım 2018, 14:53
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Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Arama Yapılan Villadan, Kral Salman ile Veliaht Prens'in Fotoğrafları Çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili arama yapılan 2 malikanede Kral Selam ve Veliaht Prens'in fotoğrafı ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili arama yapılan 2 malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında biri tarla diğeri ise elma bahçesi olarak mülk edinilen malikanelerin imar izninin bulunmadığı kaçak oldukları için cezai işlem uygulandığı belirlendi. Malikanelerden birinin girişinde Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı olması dikkat çekti.

2 MALİKHANEDE ARAMA

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 7 saattir sürüyor. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikaneninde özel bölümleri olup olmadığını araştırıyor.

SU KUYULARI DİDİK DİDİK ARANIYOR

3750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki 3 adet su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik aranıyor. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı.

KAÇAK OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan en kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş adamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı imar izni olmayan bölgeye kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi.

Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. Aş. Tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR

Kaçak malikanenin girişindeki duvarda asılı bulunan Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.

İstanbul,Yalova,Cemal Kaşıkçı
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:53



YORUMLAR (6)
HAKKANİYET: Adamlar turist olarak aldiklari arsaya kacak devasa malikane dikiyorlar, belediye gik demiyor, devlet sesini cikartmiyor. Inanan varmi? Acaba kac para rüsvet verdiler ve kim Aldi? Kabile devletinde bile böyle sey yok, yapani okla yayla vuruyorlar.
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TOSUNCUK: oooo amerika olayı kapattı sudileri inek gibi sağacak Türkiyede artık bıraksın bu işin peşini sudilerle arayı bozup bi kırizdaha yaşatmasınlar bize
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YE KÜRKÜM YE: anca gariban eski evini onarırken ceza yazarlar zati neden izin almadın diye
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MEVLÜT: bitmiş Türkiye ! kimsenin şeyinde değil !
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VATAN: VATANIMIZ NE HALE GELMİŞ YOLGEÇEN HANI OLMUŞ. NERDE DENETİM. VAY ANAM VAY. ARAŞTIRIN NE PİSLİKLER ÇIKAR KİM ALMIŞ KİM VERMİŞ NASIL YAPILMIŞ VS.
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