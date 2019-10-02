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Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendiİSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.

02.10.2019 14:44
Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendi
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor. Konsolosluk önünde düzenlenen anma törenine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve BM Özel Raportörü Agnes Callamard da katılıyor.
Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ise sessizlik hakim. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde bir yanda vahşi cinayetin işlendiği Konsolosluk binası, diğer yanda ise Cemal Kaşıkçı'nın anma töreni görülüyor.
Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu cinayetin yıl dönümünde havadan...

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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