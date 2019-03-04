Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki "Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? isimli belgeselinde cinayete ilişkin dikkat çeken birçok ayrıntıya yer verildi. Belgeselde, İstanbul Emniyeti'nin de dikkat çektiği tandır meselesi işlenirken Kaşıkçı'nın cansız bedeninin yakıldığıkonsolosun evindeki tandırın görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde ünlü bir restorandan verilen 32 porsiyon pişmemiş et siparişi, cesedin tandırda yakıldığı ve ikinci kurbanın Suudi gazetecinin nişanlısı olabileceği iddiaları tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

KAŞIKÇI'NIN YAKILDIĞI TANDIR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırlanan belgeselde, İstanbul Emniyeti'nin dikkat çektiği tandır meselesi işlendi. Belgesel Cemal Kaşıkıçı'nın cesedinin yakıldığı söylenen tandırın görüntülerini ilk kez paylaşırken, tandırın 1000 dereceye kadar ısınabildiği öğrenildi. Ayrıca tandırın ceset parçalandıktan en az 3 gün sonra yakıldığı bilgisine İstanbul Emniyeti'nin ulaştığı aktarıldı.

CİNAYETİ ARAŞTIRAN İSTANBUL EMNİYETİ'NİN GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

"Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" isimli 53 dakikalık belgeselde cinayet ile alakalı başka detaylarda mevcut. A Haber'de yer alan habere göre; cinayetle alakalı bazı fotoğraf ve belgeler, Suudi suikast timini havalimanında bekleyen pilotun görüntüsü, Kaşıkçı'nın dublörünü Sultanahmet'ten alıp bir otele götürdüğünü söyleyen taksici ve cinayeti araştıran İstanbul Emniyeti'nin özel görüntüleri de var.

Cemal Kaşıkçı

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz yıl evlilik işlemleri için girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamamış, Riyad'dan gelen 15 kişilik suikast timi tarafından konsoloslukta öldürülmüştü.