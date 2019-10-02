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Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1. yılında anılıyor (1)

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor.

02.10.2019 13:33Cemal kaşıkçı öldürülmesinin 1. yılında anılıyor (1)

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenleniyor. Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına gelen herkes tek tek aranırken, hassas burunlu köpeklerle de alanda arama yapıldı. Tören, Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14'te başladı.

Görüntü dökümü:
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-Tören alanı
-Törene katılanlar
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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