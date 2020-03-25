Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1) - Haberler

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)

20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...

25.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:40
CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)

20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Arşiv


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: "Vefa Sosyal Destek Grubu" Edirne'deki yaşlılar için seferber oldu - Haber 11:16: Kanadalı Büyükelçi, BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı - Haber 11:15: Mert, pompalı tüfekle intihar etti - Haber 11:15: Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Haber 11:15: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara yasal işlem yapılacak - Haber 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber