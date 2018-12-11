Cemal Kaşıkçı, Time Dergisi Tarafından 'Yılın Kişisi' Seçildi

– Amerika
merkezli Time dergisi, Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı
da dahil olmak üzere üç gazeteci ve bir gazeteyi 'Yılın Kişisi' seçti.
Her yıl 'Yılın Kişisi'ni seçen Time, Cemal Kaşıkçı'yla birlikte ilk kez hayatta olmayan birini seçmiş oldu.
'Yılın Kişisi'ne layık görülen bir gazete ve diğer isimler şöyle: Filipinler
'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa; Myanmar
'da gözaltına alınan Reuters
gazetecileri Wa Lone ile Kyaw Soe ve son olarak Maryland
eyaletinin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette.
11 Aralık 2018 Salı 17:33