Cemal Süreya'nın çantasındaki dünya şiirleri

"Çağdaş dünyanın, insandaki yeni bir bilincin karşılığı olan" bu avangard şiir de, hayatını şiire adayan Süreya'nın kalemini, duyarlılığını beslemiştir.

Gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya'nın özenli çevirileriyle bir araya getiren Sen Varsın Gecede, şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji.

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Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Cemal Süreya: On Üç Günün Mektupları, Pablo Neruda: Yeryüzünde Konaklama, Robert Desnos: Hayır, Aşk Ölmedi, Jean Rhys: Dörtlü, Kolektif: Aşk Olsun.