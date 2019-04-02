Cemalettin Başsoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. AK Parti adayı Cemalettin Başsoy, Erzincan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzincan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy ile ilgili seçim sonuçları ve Erzincan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzincan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzincan aday yarışı ve Erzincan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzincan Seçim Bilgileri

Erzincan belediyesi için toplam sandık sayısının 295 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 295 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzincan belediyesi için katılım oranının ise % 85,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzincan toplam seçmen sayısının ise 90.566 olduğu belirlendi.

Erzincan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.843 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı Cemalettin Başsoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Erzincan belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemalettin Başsoy, Erzincan yarışında % 33,00 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cemalettin Başsoy toplamda 24.959 adet oy sayısına ulaştı.

Cemalettin Başsoy Kimdir?

Cemalettin Başsoy, 1959 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. Anadolu Universitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Başsoy, emekli olduktan sonra şehrin büyük mahallelerinden biri olan Mengüceli'de muhtarlık yaptı. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde de bulunduktan sonra 2014-2019 tarihleri arasında Erzincan Belediye Başkanlığı yapan Başsoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Erzincan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.