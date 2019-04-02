Cemali Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR KINIK belediye başkan adayı olan Cemali Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KINIK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Cemali Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR KINIK adayı Cemali Şimşek kimdir? BTP İZMİR KINIK adayı Cemali Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Cemali Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR KINIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemali Şimşek KINIK ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. KINIK ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Cemali Şimşek adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KINIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.