Cemil Bora Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL FATİH belediye başkan adayı olan Cemil Bora isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL FATİH ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Cemil Bora isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL FATİH adayı Cemil Bora kimdir? Bağımsız İSTANBUL FATİH adayı Cemil Bora yüzde kaç oy aldı?

Cemil Bora Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL FATİH belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemil Bora FATİH ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. FATİH ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Cemil Bora adlı Bağımsız adayı toplamda 127 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL FATİH ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.