CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ DAVASINDA MAHKEME ESKİ KARARINI VERDİ

Halil YILMAZ/ İstanbul, DHA

İstinaf Mahkemesi'nde usulden bozulan Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada, karar çıktı. Yeniden görülen davada, mahkeme önceki kararını verdi. Mahkeme, Cemil Candaş'ı öldüren sanık Şenol Şahin'e yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öldürmeye azmettirmek suçundan yargılanan Rıza Keten ve firari sanık Mithat Yılmaz da yeniden 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, 4 sanığın da 8 yıl hapsine karar verdi.

Bir sanık avukatının duruşmada olmadan hüküm kurulması gerekçesiyle bozulan dava, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Şahin getirildi. Tutuklu sanık Rıza Keten ve başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Şikayetçiler, ölen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş, kardeşi Cemal Candaş ve Naci Candaş da duruşmaya geldi. Candaş ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirttiler.

"HAKKIMDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN"

Son savunmasını yapan tutuklu sanık Şenol Şahin, "Maktulü öldürmek niyetiyle hareket etmediğim çok bariz şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla eski kararda kasten öldürme şeklinde eylemin nitelendirilmesine anlam veremiyorum. Esasen maktule isabet eden merminin yorgun veya seken mermi olma ihtimali de söz konusudur. Bunu da dikkate alarak hakkımda karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Şahin son sözünde ise "Kovuşturma aşamasında olayları anlatarak soruşturmanın genişletilmesini gerçekleştirdim. Hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan sanık Rıza Keten ise binadan ayrılırken telefona takılı kartının kırarak attığı iddiasına yönelik "Oysa ben Mithat Yılmaz'ın (firari sanık) beni ısrarla araması üzerine söz konusu telefona takılı olan kartı olaydan sonra çıkardım, kapattım, attım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

MAHKEME ESKİ KARARINI VERDİ

İstinafın kararına göre eksiklerini tamamlayan mahkeme, eski kararını verdi. Mahkeme heyeti, sanık Şenol Şahin'in Cemil Candaş'ı "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanık Şahin'i "Ruhsatsız tabanca taşıma" eylemi nedeniyle 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini, davranışlarını dikkate alan heyet, herhangi bir indirim uygulamadı.

AZMETTİRİCİLERE 16'ŞAR YIL HAPİS

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın ise maktul Cemil Candaş'ı "Kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve de maktül Cemil Candaş'ı "Kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Şenol Şahin ve Rııza Keten'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Mithat Yılmaz hakkındaki yakalama emrinin devamına da karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin "Konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına her hafta ikametlerine en yakın karakolda imza atmalarına hükmetti. Ayrıca haklarındaki yurtdışı çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

RIZA KETEN HAKKINDA SAVCILIĞA BİLDİRİM YAPILACAK

Sanık Şenol Şahin'in savunmasında, kullanmış olduğu tabancanın, sanık Rıza Keten tarafından kendisine verildiğini söylemesini dikkate alan mahkeme, Keten hakkında "Ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan dava açılmadığını kaydederek gereğinin ifası için kararın bir örneğinin savcılığa gönderilmesine de karar verdi.

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