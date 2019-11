Cemil Has Medikal sempozyumun ilgi odağı oldu

Bu yılki teması "Akupunktur ve GETAT Uluslararası Fikir Birliği" olarak belirlenen WFAS Dünya Akupunktur ve GETAT Sempozyumu, Antalya 'da yapıldı. Sempozyuma katılan Cemil Has Medikal Ar-Ge Müdürü Hakan Has, firma olarak çok iyi geri dönüşler aldıklarını ifade etti.Antalya, WFAS Dünya Akupunktur ve GETAT Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Bu yılki teması "Akupunktur ve GETAT Uluslararası Fikir Birliği" olarak belirlenen sempozyum yoğun ilgi gördü.Cemil Has Medikal Ar-Ge Müdürü Hakan Has da, programa katılan isimler arasında yer aldı. Stant açtıklarını ve yerli ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Hakan Has, ürünlere yerli ve yabacı ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini anlattı. Has, "Yeni ürünümüz olan Fortem Ozon Sauna cihazımızla birlikte standımızda yerimizi aldık. Yerli ve yabancı birçok katılımcının ilgi gösterdiği sempozyum, şirketimiz açısından verimli geçmiştir. Standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize yerli üretici olarak, üretimi tamamen firmamıza ait olan Salutem Medikal Ozon jeneratörünün yanı sıra yine üzerinde firmamızın imzasının bulunduğu yüzde 100 yerli üretim olan Fortem Ozon Saunamızı tanıtma imkanı bulduk" dedi.Hakan Has, şöyle devam etti:"Fortem Ozon Sauna; gerçek far-infared ve su buharlı ozon sauna olması, aroma terapi özelliği 50 µg'a kadar ozon üretebilen gerçek bir ozon jeneratörüne sahip olması ve şık tasarımı ile standımızın ilgi odağı oldu. Tüm bu özelliklerin tek bir cihazda olması Fortem Ozon Sauna'ya dünyada tek olma ayrıcalığını vermiştir. Dolayısıyla yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı olup takdir almıştır. 2019 WFAS'da almış olduğumuz ürün siparişleri ve ciddi yabancı distribütörlük girişimleriyle firmamız açısından verimli geçti. 25 yıl sonra WFAS sempozyumunun ülkemizde düzenlenmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Organizasyonda konusunda uzman pek çok isim yer aldı. Çok önemli konularda bilgi paylaşımlarında bulunuldu. Bu anlamda, bu gibi organizasyonların ülkemizde yapılması bizler için ayrı bir önem taşıyor." - İZMİR