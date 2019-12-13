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Cemil Has, öğrencilere başarı öyküsünü anlattı

Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, Ege Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileriyle buluştu.

13.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:24Cemil Has, öğrencilere başarı öyküsünü anlattı
Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, Ege Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileriyle buluştu. Aynı okuldan mezun olan Cemil Has, gençlere deneyimlerini aktardı.

Ege Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir Başarı Öyküsü" adlı seminerin ilk konuğu Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has oldu. Aynı okuldan mezun olan Cemil Has, yıllar sonra deneyimlerini aynı sıralardaki genç meslektaşlarına aktardı. "Kendinizi geliştirin, sonrasında işe hakim oluyorsunuz" diyen Has, "Staj dönemlerini de önemseyin. İnsanların güvenini kazanmak her zaman önünüzü açar" şeklinde konuştu.

'nin sağlık ve medikal ürünlerde dışa bağımlı olmasına karşı olduklarını ifade eden Cemil Has, "Türkiye'de ilk medikal ozon cihazını ürettik. İthalatı bitirmek bana huzur veriyor. İstihdam sağlıyoruz. Bu noktaya nasıl geldim? İşi bilen birini bulduğumda, bilgilerinden sonuna kadar yararlanırım. Araştırma yapmayı alışkanlık haline getirdim. Boş durmayı sevmem. Sürekli yeni şeyler öğrenmeliyim ki akışı kaçırmayayım. Örneğin; benim dönemimde yazılım dersi yoktu. Ben kendim araştırarak öğrendim" diye aktardı.

İngilizcenin öneminden de bahseden Cemil Has, gençleri bu konuda da bilgilendirdi. Has, şöyle devam etti:

"İngilizce çok önemli. Kendinizi geliştirmeniz gereken altın noktalardan bahsediyorsam, bunu es geçemem. İkinci bir dil çok işinize yarayacak. Şimdi başlayıp anlama düzeyine gelseniz, eksiklerinizi tamamlamanız için önünüzde daha çok zaman var. Kendinizi geliştirmeniz sadece bu iş için değil hayatın her alanında çok gerekli ve önemli; ama bizim mesleğimiz için bahsedecek olursam; okuyun, araştırın, dil öğrenin hatta imkanınız varsa yurt dışındaki fuarlara gidin. Göreceksiniz ki tahmin edemeyeceğiniz cihazlar üretiliyor. Kendini geliştirmenin yaşı yok. Üretmekten asla vazgeçmeyin." - İZMİR

Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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