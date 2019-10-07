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Cemil İpekçi'den Hadise'ye polemik çıkartacak sözler: Gündeme gelmek için dekolte giyiyor

Ünlü modacı Cemil İpekçi Hadise'nin sürekli dekolteli kıyafetler giymesini eleştirdi. İpekçi, "Hadise gündeme gelmek için dekolte giyiyor." ifadelerini kullandı.

07.10.2019 19:20

Cemil İpekçi, daha öncede polemik yaşadığı şarkıcı Hadise'yi seçtiği kıyafetler sebebiyle eleştirdi. Cemil İpekçi, "Hadise gündeme gelmek için dekolte giyiyor" ifadelerini kullandı.

"SINIRI OLMASI GEREKİYOR"

Cemil İpekçi katıldığı 2. Sayfa programında Hadise ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, "Hadise gündeme gelmek için çok dekolte giyiyor.Ben bunun taraftarı değilim. Çünkü iyi sesi olan ve iyi bir şarkıcı sınırı olması gerekiyor. Avrupa'da Beyonce filan var ama Beyonce çarşaf giyse sesi onun önüne geçiyor. Hadise seviyor ortada olmayı. Allah'tan üstümden gitti. Hadise için gündemde olmak çok önemli. Ama bana kalırsa nasıl gündemde kaldığın daha da önemli." ifadelerini kullandı.

HADİSE'Yİ YERDEN YERE VURMUŞTU

Cemil İpekçi daha önce de Hadise ile ilgili sert açıklamalar yaparak, "Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin? Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin. Karga karga gak demiş çık şu dala bak demiş senin fanın tabi ki de olacak. Türkiye'de fanın olması için saçını sarıya boya birazda kalçaların olsun iki tane kıvır 4 tanede bağır 5 kişiye de pislik at yarın fanın olur. Ben dünyada ders veriyorum. Ben olsam 'Cemil İpekçi böyle dedi biraz dikkat edeyim' derim. Ama o büyük bir ukalalıkla çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Cemil İpekçi'den Hadise'ye polemik çıkartacak sözler: Gündeme gelmek için dekolte giyiyor

Cemil İpekçi, Beyonce, Hadise, Magazin


YORUMLAR(7)
46:Once kendı giyinmeyi ogren sın sonra hadiseye ogretır
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YAMULTUCU:ULA CEMO , SENİN ONLARDAN FARKIN NE. . OTUR SIFIR.
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ANTİ-:demet karısı bunu doldurmuş doldurmuş göndermiş açıklama yapmaya. Bu karılardan korkulur abi. bide bu çıktı şimdi 500 ödül almış. modacıymış. falanmış filanmış.
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BURHAN KAPARGERİVERMEZ:Ay kiz Cemil, nerelerdeydin sen caniiiim? Özlettiydindi kendini yanicime. . .
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MEHMET ASUTAY:CEMİL TEYZEMİZ HADİSE ABLAMIZI KISKANMIŞ. . .
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EDİP:70 YAŞINA GELDİN. BİRAZ DENGİNLE UĞRAŞ. BÖYLE ESAS SEN GÜNDEM OLMAK İSTİYORSUN, ANCAK FOSİL OLMUŞSUN.
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İTİRAF:HADİSE HASTAYIM SANA.
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