Cemil Pehlivan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi ÇANAKKALE belediye başkan adayı Cemil Pehlivan oldu. Saadet Partisi adayı Cemil Pehlivan, ÇANAKKALE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ÇANAKKALE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi ÇANAKKALE belediye başkan adayı Cemil Pehlivan ile ilgili seçim sonuçları ve ÇANAKKALE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi ÇANAKKALE belediye başkan adayı Cemil Pehlivan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÇANAKKALE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ÇANAKKALE aday yarışı ve ÇANAKKALE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ÇANAKKALE Seçim Bilgileri

ÇANAKKALE belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ÇANAKKALE belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ÇANAKKALE toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi ÇANAKKALE Belediye Başkan Adayı Cemil Pehlivan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi ÇANAKKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemil Pehlivan, ÇANAKKALE yarışında % 0,77 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Cemil Pehlivan toplamda 589 adet oy sayısına ulaştı.

Saadet Partisi ÇANAKKALE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.