Cemil Yanık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA PURSAKLAR belediye başkan adayı olan Cemil Yanık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA PURSAKLAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Cemil Yanık isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA PURSAKLAR adayı Cemil Yanık kimdir? Bağımsız ANKARA PURSAKLAR adayı Cemil Yanık yüzde kaç oy aldı?

Cemil Yanık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA PURSAKLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Cemil Yanık PURSAKLAR ilçesinde % 1,39 oranında oy almıştır. PURSAKLAR ilçesinde % 1,39 oranında oy olan Cemil Yanık adlı Bağımsız adayı toplamda 1.129 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA PURSAKLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.