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Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu

Erzincan'da yaşayan Cemile Dağdal, 86 yıl sonra kimliğine kavuştu.

03.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:35
Erzincan'da yaşayan Cemile Dağdal, 86 yıl sonra kimliğine kavuştu.
Rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılının Temmuz ayında gittiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimliği olmadığı anlaşılan Dağdal, yetkililerin girişimiyle 86 yaşında nüfus cüzdanı aldı.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Sezgin, Dağdal'ın birlikte yaşadığı oğlu Dursun Erzincanlı'nın (46) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek kimliğini teslim etti.
Sezgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, basında yapılan haberlerle Cemile Dağdal'ın durumundan haberdar olduklarını söyledi. Hastaneye giderek gerekli işlemleri başlattıklarını ifade eden Sezgin, "O gün dosyasını tanzim ettik. Birkaç eksiklik vardı. Onu da ikmal ettikten sonra Ankara'ya gönderdik. Genel Müdürlüğümüz hızla işlemleri sonuçlandırarak tescil işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da kimliğini teslim etmeye geldik." dedi.
Dursun Erzincanlı da daha önce annesine kimlik çıkarmak için birçok girişimde bulunduklarını ve sonuçsuz kaldığını anlatarak "Küçük yaşlarda annemin ailesi ölmüş, onun için kimlik çıkarılamamış." dedi.
Erzincanlı, artık annesini rahatlıkla hastaneye götürüp tedavi ettirebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.
Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel

Kaynak: AA


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