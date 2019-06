Çemişgezek, "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan geleneksel "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor.



Çemişgezek Belediyesi tarafından organize edilen 18. Dut ve Peynir Festivalinin hazırlıkları devam ederken, festivalin yapılacağı tarih ve katılacak olan sanatçıların isimleri de belli oldu. Hazırlanan görkemli festival ile ünü ülke sınırlarını aşmış, coğrafi işaretli tescilli dutun ve meşhur peynirinin yanı sıra, ilçenin tarihi ile kültürel mekanlarının daha fazla tanıtılması amaçlandığı aktarıldı. Öteyandan 6 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan festivalin etkinlikleri kapsamında Sanatçılar Ziynet Sali, Soner Sarıkabadayı ve Ender Balkır'ın sahne alacağı belirtildi.



Festivalin hazırlıkları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız,"Huzurun, barışın ve kardeşliğin neşvünema bulduğu, Selçuklunun sancak beyliğini yaptığı Çemişgezek ilçemizde, 6 Temmuz 2019 tarihinde bu yıl 18'ncisini düzenleyeceğimiz Dut ve Peynir Festivalimizin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Çemişgezek denilince akla tarih, kültür ve doğa gelir. Bir de bunların yanında dut ve peynir gelir. Dut ve peynir, bu coğrafyada yaşayan insanların özel yeteneğidir, alın teridir, emeğidir, ekonomik değeridir. Bu önemli bulduğumuz değerleri kültürel faaliyetlerimizle, festivallerimizle nesillerden nesillere aktarmayı her zaman bir vazife bilerek, önceliklerimiz arasına koyduk"dedi.



Festivalin geçmiş yıllarda on binlerce insanı ilçeye misafir ettiğini anımsatan Yıldız," Bu yılda bu sayının çok daha fazlasına ulaşmasını umuyoruz. Festivalimiz, yerel, mahalli etkinliklerin yanında ulusal düzeydeki sanatçılarımızın da katılımıyla önemli bir değer kazanacaktır. Bu yıl ki festivalimizde Ziynet Sali, Soner Sarıkabadayı ve Ender Balkır gibi sanatçılarımızın katılacağını duyurmak istiyorum. 6 Temmuz 2019 Cumartesi akşamı Çemişgezek'te yöre insanımızla, bölge insanımızla, Türkiye'nin her yerinden katılacak insanımızla herkesi bu özel günümüze davet ediyorum. Katılımlarınızla bizleri şereflendirir,mutlu edersiniz"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA