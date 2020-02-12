Çemişgezek'te kaza: 2 yaralı

Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlçeye bağlı Yeni Mahalle kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametinden Çemişgezek ilçesine geldiği öğrenilen Y.Ö. idaresindeki 34 VZ 3063 plakalı kamyonet, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Elazığ'daki hastanelere sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ