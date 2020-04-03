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Çemişgezek'te Korona virüs tedbirleri

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, Korona virüs salgınıyla mücadele amaçlı ilçede alınan tedbirleri yerinde inceledi.

03.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:56
Çemişgezek'te Korona virüs tedbirleri
Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, Korona virüs salgınıyla mücadele amaçlı ilçede alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'nin merkez,ilçe ve köylerin de de korona virüs salgını nedeniyle tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda Çemişgezek ilçesinde de tüm tedbirler alındı. Tedbirleri Kaymakam Harun Kazez, yerinde inceledi. Jandarma ve polis ekiplerinin uygulamalarını, ilçe hastanesindeki çalışma koşullarını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin durumu, vefa sosyal destek grubunun çalışmalarını yerinde gören Kazez, herkesin evde kalması konusunda da çağrıda bulundu.

Bu zorlu süreçte fedakarlıkla çalışan görevlilere teşekkür eden Kaymakam Harun Kazez, "Korona virüsü salgını dolayısıyla bütün kurumlarımızla adeta seferber olmuş durumdayız. İstiyoruz ki, bu konuda herkes duyarlı olsun. Vatandaşlarımızdan çok acil bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bu süreçte alınan önlem ve kurallara uyup, kamu görevlilerimize yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Çemişgezekli hemşerilerimiz bu konuda çok duyarlı. İnşallah bu duyarlılık artarak devam eder"dedi. - TUNCELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çemişgezek, Jandarma, Türkiye, Tunceli, Güncel
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